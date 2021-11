Prova do concurso da Polícia Militar do Ceará ocorre neste domingo, com 86 mil candidatos

Mais de 86 mil candidatos se inscreveram para realizar a prova do concurso da Polícia Militar do Ceará neste domingo, 7 de novembro. De caráter eliminatório e classificatório, o certame oferta 1.600 vagas.

Ao todo, são 1.360 vagas para ampla concorrência para o sexo masculino e 240 para o público feminino. Além disso, há 400 vagas destinadas à cota racial.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a prova neste domingo começou às 14h15min e foi até 18h15min. Serão 80 questões, em que as alternativas devem ser preenchidas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, no cartão de respostas, que será o único documento válido para a correção.

Além da prova deste domingo, os candidatos serão avaliados em exame de saúde, avaliação psicológica, teste de aptidão física (TAF) e investigação social.



