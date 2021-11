Com sistema de rodízio, Juazeiro do Norte inicia retomada gradual das aulas presenciais

Apesar de o Governo do Estado ter liberado aulas com 100% de ocupação das salas, município decidiu implantar sistema de revezamento na retomada das atividades presenciais nas escolas

Após pouco mais de um ano e seis meses com aulas 100% remotas, Juazeiro do Norte iniciou a retomada das atividades presenciais nas escolas da rede municipal de ensino. Apesar de o Governo do Estado ter liberado o retorno sem limite de ocupação das salas, ainda em setembro, a Prefeitura decidiu implantar um sistema de rodízio que estabelece a volta gradativa dos estudantes a partir das turmas e dos turnos letivos.



O retorno foi autorizado pelo Município somente para os alunos do Infantil V; 5° e 9° ano do ensino fundamental; e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Das três modalidades, apenas esta última terá aulas presenciais de segunda a sexta-feira. As demais foram divididas em grupos e vão mesclar o ensino presencial com as atividades à distância.



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), a retomada seguirá um calendário que deve se estender até janeiro de 2022. A partir do dia 18 deste mês, retomam às salas de aula os estudantes do Infantil IV e as turmas do 2° e 7° ano do ensino fundamental. No mês seguinte, está prevista a volta das atividades de todos os demais estudantes, com exceção dos alunos do infantil I, II, III, que só devem voltar às aulas presenciais em janeiro do ano que vem.



Com o objetivo de reduzir riscos de contaminação no retorno dos estudantes e professores ao ambiente escolar, a SME elaborou protocolos sanitários específicos para cada unidade de ensino. O uso da máscara e distanciamento continuam obrigatórios, assim como a higienização das mãos com álcool em gel antes do ingresso nos espaços.



Segundo a gerente municipal do ensino fundamental, Rocilda Santos, a comunidade escolar recebeu kits sanitários com produtos básicos de higiene e será monitorada diariamente pela Secretaria. “O kit tem duas máscaras para cada aluno, bomba sanitizante, máscara de acrílico para professores e todos os dias cada unidade tem um painel de monitoramento onde os gestores verificam como foi aquele dia na escola em relação aos indicadores epidemiológicos”, explicou Rocilda em entrevista à rádio CBN Cariri.



A gestora acrescenta ainda acrescenta que a vacinação de 100% dos professores com as duas doses do imunizante contra a Covid-19 foi a principal condicionante para o início da retomada gradual das aulas presenciais. Com cerca de 33 mil estudantes matriculados, Juazeiro do Norte tem a maior rede municipal de educação do interior do Estado. Desses, mais de 20 mil são das turmas dos anos iniciais do ensino fundamental, que só devem retornar às salas de aula a partir do próximo dia 18.

Com informações do repórter Guilherme Carvalho/CBN Cariri

Sobre o assunto Juazeiro: alunos do ensino fundamental passam por avaliação diagnóstica

