Juazeiro: alunos do ensino fundamental passam por avaliação diagnóstica

O objetivo dos testes é avaliar as competências e habilidades dos alunos, além de auxiliar a Secretaria da Educação no planejamento do retorno do ensino híbrido no município

Alunos do quinto e nono ano da Rede Municipal de ensino de Juazeiro do Norte participam de uma avaliação diagnóstica realizada pelo Governo do Ceará. O protocolo Mais Paic tem como objetivo avaliar as competências e habilidades dos estudantes de cada série do Ensino Fundamental. A aplicação dos testes teve início nessa segunda-feira, 25, e encerramento nesta quarta-feira, 27.

Os estudantes estão passando por testes de Língua Portuguesa e Matemática. “O objetivo é fazer um diagnóstico da situação desses estudantes após esse período mais crítico da pandemia e do ensino remoto. Essa avaliação vai nos subsidiar no planejamento para o retorno do ensino híbrido”, explicou o diretor de Avaliação, Controle e Monitoramento da Secretaria da Educação de Juazeiro do Norte, Felippe Valdevino, em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri.

LEIA TAMBÉM | MEC autoriza repasse de R$ 36 milhões para escolas de Tempo Integral do Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cerca de seis mil alunos estão sendo avaliados por meio do Mais Paic. “Até o final desta semana, aqueles que não puderam comparecer vão poder fazer uma segunda chamada. Esse é o prazo que as escolas têm para consolidar os gabaritos, que vão ser lançados no sistema do governo do Estado e que geram os resultados para que possamos dar a devolutiva às escolas”, afirma o diretor.

Segundo Valdevino, esse protocolo é realizado anualmente pelo Governo do Estado e cada escola é responsável pela aplicação dos testes. “Neste ano a aplicação começou no mês de junho em alguns municípios, mas como o município de Juazeiro do Norte estava com muitos casos de Covid-19, optamos por realizar somente agora”, disse.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags