Romaria de Finados em Juazeiro do Norte é encerrada nesta terça; veja fotos

Fiéis estiveram presentes tanto no local do túmulo de Padre Cícero quanto para visitar entes queridos neste Dia de Finados. Foi a primeira romaria presencial desde 2020

O feriado de Finados desta terça-feira, 2, teve um significado ainda mais especial para os fiéis de Juazeiro do Norte: foi finalizada hoje a primeira romaria presencial desde o início da pandemia, desde março de 2020. A concentração dos romeiros aconteceu na Capela do Socorro, local em que está o descanso final de Padre Cícero. O lugar costuma lotar de devotos para ver o túmulo do religioso.

Os fiéis estiveram presentes tanto no local quanto no Cemitério do Socorro, localizado próximo à Capela, para visita de amigos e parentes falecidos. Para adentrar no espaço, uma fila foi organizada pela Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores para conter possíveis aglomerações nos ambientes. Maria Margarida era uma das fiéis aguardando para visitar os entes queridos. "Eu moro em Missão Velha, mas faço parte daqui. Venho sempre entre setembro, novembro e janeiro. Gosto muito", conversou. A devota fez visitas a filha, a mãe e ao pai falecidos.

Dona Francisca Maria da Conceição também aguardava na fila para adentrar no estabelecimento religioso, que recebia dez fiéis a cada saída de outras dez pessoas. "Eu sou muito devota e amo esse Socorro, tenho minha família enterrada aqui", disse, referindo-se a Capela. A cearense comemorou a volta presencial da Romaria. "Graças a Deus tudo melhorou e tá dando certo".

Na Matriz de Juazeiro, além do túmulo de Pe. Cícero, outro ponto de grande movimentação de fiéis foi o túmulo do Monsenhor Francisco Murilo de Sá Barreto, um dos antigos párocos da igreja. Em um dos salões da Matriz, devotos também poderiam deixar nomes de vítimas da Covid-19 ao anotar em um papel e fixar no painel disponível no local.

Capela do Socorro teve missas a cada duas horas

Neste Dia de Finados, a tradicional missa das seis da manhã foi privada com o intuito de evitar aglomerações em meio a pandemia. No entanto, a Capela do Socorro teve missas a cada duas horas. Uma parceria com a equipe de Saúde do município possibilitou o monitoramento de medidas sanitárias.

Às seis da manhã, a celebração foi realizada pelo bispo de Guarabira, Paraíba, Dom Aldemiro Sena dos Santos, em cuja Diocese está sepultado o corpo do Padre Ibiapina, o “missionário do Nordeste”, atualmente em processo de beatificação. Ao meio dia, houve a bênção do chapéu e despedida dos romeiros. A missa também foi transmitida ao vivo pela internet nas redes sociais da Basílica e por rádios parceiras.

Hoje, ainda serão realizada as missas das 18h na Capela do Socorro e a missa das 19h na Basílica Santuário.

Programação na Capela do Socorro

Missa às 6h, às 8h, às 10h, às 12h, às 14h, às 16h e às 18h.

Basílica Santuário

Missa às 6h, às 9h e às 19h;

O verdadeiro significado do Dia de Finados

O vigário geral da Diocese de Crato, Pe. José Vicente, falou à rádio O POVO/CBN sobre o significado da data de Finados neste ano de 2021, segundo ano consecutivo sob a pandemia da Covid-19. O sentido da data, para o padre, é a celebração dos que se foram. "É trazer a consciência da continuidade da vida. A vida para o homem de fé não se conclui com a morte física. Ela é apenas a passagem que possibilita ao homem ir ao encontro de deus e contemplar o rosto de deus como deus verdadeiramente é", conversou José.

Com a pandemia e os mais de 24 mil cearenses vitimados pela Covid-19, o vigário considera a situação lamentável e que poderia ter sido contornada com cuidados, como pela parte governamental brasileira. "Mas diante desse mistério da finitude, sabemos que vivemos na esperança e nos colocamos nas mãos de Deus para vivenciamos a esperança na vida eterna conforme as promessas de Jesus", comentou o fiel.

