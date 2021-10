Juazeiro do Norte: rede pública de ensino retornará ao presencial em dezembro

Medida está prevista no Plano de Retorno Seguro às aulas presenciais, da gestão municipal de Juazeiro do Norte. Plano foi definido em quatro fases, com avanço previsto para ocorrer quinzenalmente

Em dezembro, todas as turmas da rede pública de ensino do município de Juazeiro do Norte, localizado na Região do Cariri cearense, devem retornar no formato presencial. A informação foi divulgada pela diretora pedagógica da Secretaria de Educação do município, Arlete Xavier, em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri, nesta quinta-feira, 28. A medida também está prevista no Plano de Retorno Seguro às aulas presenciais, da gestão municipal.

O plano de retorno, divulgado em setembro, foi definido em quatro fases, com avanço previsto para ocorrer quinzenalmente. A primeira fase ocorreu em outubro em formato teste para adaptação dos protocolos. Nesse período, as unidades escolares realizaram atividades presenciais como aulões, reuniões de pais, professores e aplicação de simulado.

A segunda etapa do plano de retorno irá ocorrer na próxima quarta-feira, 3 de novembro. Conforme a diretora pedagógica Arlete Xavier, esta etapa irá ocorrer para as séries do infantil 5, 5º e 9º ano e turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com a ida de um grupo em um dia e o outro no dia seguinte, além de continuar no formato híbrido, aulas no formato remoto e presencial.

Já na terceira fase, que está prevista para o dia 16 de novembro, serão acrescentadas as turmas do Infantil 4, 2º e 7º ano. Por último, a quarta etapa será para o retorno presencial de todas as turmas do ensino público de Juazeiro do Norte. De acordo com a diretora pedagógica da Secretaria de Educação do município, a última fase ocorrerá no dia 6 de dezembro.

O Plano de retorno às aulas presenciais foi elaborado a partir das discussões do Comitê Municipal de Retorno Seguro, que conta com a participação de 23 membros, representando diversos segmentos da sociedade. O documento trata de pontos específicos relacionados à governança, ao administrativo-financeiro, protocolos sanitários que devem ser implantados e seguidos nas unidades escolares, bem como orientações pedagógicas e gestão de pessoas envolvidas no processo.

Além disso, entre as ações do plano, Arlete destaca a ação de acolhimento na rede educacional. “Uma ação muito importante para que a escola esteja articulando e planejando são as ações de acolhimento. A gente percebe essa fragilidade emocional em que está retomando, como professores, alunos e funcionários, e que precisam desse acolhimento e escuta para que aos poucos, tanto alunos e professores, como os funcionário possam retomar e recomeçar essa caminhada que não foi fácil”, explica.

Imunização dos profissionais da educação

A vacinação contra a Covid-19 em Juazeiro do Norte atingiu na segunda-feira, 25, 44,46% do público com o esquema vacinal contra a Covid-19 (duas doses da CoronaVac, AstraZeneca ou Pfizer ou dose única da Janssen) completo, conforme a plataforma Vacinômetro, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Em relação à imunização dos profissionais da educação, Arlete destaca que todos já estão 100% imunizados, tanto professores como funcionários das escolas, e que o cenário está proporcionando o retorno presencial das turmas.

