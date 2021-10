Centro de Educação Infantil de Juazeiro do Norte é inaugurado com investimento de R$ 1,6 mi

Com investimento de R$ 1,6 milhão, o segundo Centro de Educação Infantil (CEI) de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, foi inaugurado nesta sexta-feira, 1º, dois anos após o início da obra. Localizado no bairro Frei Damião, terceiro mais populoso da cidade, com cerca de 15 mil moradores, o equipamento tem capacidade para atender até 208 crianças de zero a cinco anos.

A entrega foi realizada em solenidade que contou com as presenças do governador Camilo Santana, do prefeito municipal Glêdson Bezerra, além de parlamentares federais e estaduais. Por causa da pandemia de Covid-19, a participação do público foi limitada.

Batizado de CEI Professora Maria da Conceição Ribeiro, docente juazeirense que dedicou boa parte de sua vida à alfabetização de crianças de comunidades carentes, a unidade conta com quatro salas de aula, laboratório de informática, refeitório, cozinha, recepção, berçário, fraldário, dormitório área de playground.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o chefe do executivo cearense, o equipamento não deixa a desejar em nenhum quesito se comparado a escolas particulares. “Não tem nenhum CEI privado melhor do que esse, vocês podem ver a estrutura. Aqui tem o que há de melhor em termos de qualidade”, afirmou o governador durante discurso de inauguração.

Também presente na solenidade, a secretária da Educação, Eliana Estrela, lembrou que esse foi o 66º CEI inaugurado pelo Estado. Segundo ela, até o fim do ano que vem a expectativa é que todos os 184 municípios cearenses tenham pelo menos uma unidade desse porte. “Os CEIs se tornaram política pública para garantir educação de qualidade desde os primeiros anos de vida, formando adultos preparados para enfrentar o desafio que a vida nos impõe. Vamos cuidar deste equipamento para que ele possa atender bem as crianças de Juazeiro do Norte”, ressaltou.

Sobre o assunto Obras de R$ 26 milhões de trecho do Anel Viário de Juazeiro do Norte são autorizadas

Infraestrutura



No mesmo evento de inauguração do CEI, o governador Camilo Santana assinou ordem de serviço para a construção do quinto trecho do anel viário do Cariri, que terá 6,88 km de extensão. A via será construída em pista dupla, interligando o entroncamento da CE-060 à Avenida Castelo Branco, no acesso ao Aeroporto Regional do Cariri. Serão realizados serviços de drenagem, bueiros, pavimentação, revestimento asfáltico, sinalizações horizontal e vertical e ações de proteção ambiental.



A quarta etapa, que atualmente está em execução, tem extensão de 6,84 km, e corresponde ao trecho entre o entroncamento da CE-292 (Crato) e a CE-060 (Barbalha). Quando for entregue, os motoristas que trafegam em direção a Caririaçu poderão acessar o Anel Viário e sair na Av. Leão Sampaio, podendo seguir até a BR-116. O investimento nesta etapa chega a R$ 40,5 milhões.

Os outros três trechos já entregues totalizam 8,56 km de vias pavimentadas, com dois viadutos, canteiro central com bueiros, ciclovias e áreas de passeios acessíveis. Segundo a Superintendência de Obras Públicas do Estado (SOP), as cinco etapas somam 22,28 km de extensão.

Camilo assinou ordem de serviço para inauguração do quinto trecho do anel viário do Cariri, que receberá terá quase 7km de extensão (Foto: Ascom/Governo do Estado)



Tags