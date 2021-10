Mais dois incêndios registrados na colina do Horto, em Juazeiro do Norte

Mais dois incêndios foram registrados na colina do Horto, em Juazeiro do Norte, no fim de semana. Em entrevista à rádio O POVO CBN, o superintendente da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro (Amaju), Heraldo Oliveira, explicou que uma série de fatores colaboram para a incidência constante de incêndios no local.

Esses não foram os únicos incêndios registrados neste ano. Em julho, um foco de incêndio atingiu a colina, a 600 metros de distância da estátua de Padre Cícero. A chegada do segundo semestre do ano caracteriza a temporada mais seca, onde os riscos de incêndios florestais aumentam.

Com campanha anterior em prol da conscientização contra os incêndios florestais, o superintendente relata que recebeu a notícia dos novos focos na colina com surpresa. “Nós tivemos uma campanha [contra os incêndios] em que a própria Congregação Salesiana contribuiu. Estivemos presentes lá distribuindo panfletos para fazer um intenso trabalho naquela área. A nossa surpresa foi essa intensificação de um movimento contrário”, disse.



De acordo com o gestor, as circunstâncias que influem na incidência de incêndios na área da colina podem ser associadas ao grande movimento populacional, à ocupação desordenada e à prática das queimadas na agricultura, que tornam quase impossível conter todos os focos de incêndio que surgem.

A Amaju já começou a entrar em contato com as instituições, como a própria Congregação Salesiana, a Escola Ambiental, a Guarda Municipal do Município e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para fornecer um curso de Brigada de Incêndios a cerca de quarenta pessoas, algo que levará algum tempo.



Um dos primeiros passos seria declarar a colina do Horto uma área de interesse ambiental. O superintendente da Amaju diz estar preocupado com o tempo útil para a realização das ações, pois se trata de uma questão de mudança de cultura e a situação urge uma tomada de providências rápida. Ele também ressalta a importância do envolvimento da comunidade para que obtenham êxito.

“As pessoas precisam denunciar. Estamos com dificuldade porque esses focos só ocorrem na calada da noite. Basta dez minutos para o fogo se alastrar por vários metros e aí não tem Corpo de Bombeiros e não tem água que consiga controlar”, afirma.



Denúncias

Denúncias anônimas podem ser feitas pelo número: (88) 99916-0980 ou pelo número da Amaju: (88) 998826-5091

