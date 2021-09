Blitze apreende 59 veículos irregulares em Juazeiro do Norte

Além de coibir infrações de trânsito, as blitze realizadas em conjunto com a Polícia Militar têm como objetivo de identificar pessoas ligadas ao crime organizado

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Juazeiro do Norte realizou 59 apreensões de veículos irregulares em operações de fiscalização em vias do município. A intensificação das blitze têm como objetivo identificar possíveis infratores, assim como pessoas ligadas ao crime organizado que estariam realizando assaltos na região. A informação é do diretor do Demutran de Juazeiro do Norte, Edinaldo Moura.

Em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri, o diretor explicou que desde o início do ano o Departamento desenvolve blitze educativas para levar conhecimento aos condutores do município em relação à segurança e cuidados durante os deslocamentos.

Além disso, o Demutran passou a realizar mais fiscalizações em conjunto com a Polícia Militar e com a Guarda Civil Metropolitana a partir do aumento das reclamações sobre assaltos realizados por pessoas conduzindo motocicletas e das infrações de trânsito. “Somente na blitze fixa foram retidos 59 veículos, do tipo motocicleta, desses, 25 regularizaram as pendências no ato da fiscalização e os demais foram para o depósito do Demutran”, disse.

O depósito de veículos do Demutran está lotado, segundo o diretor. “Tem veículos há mais de quatro anos retidos. Uma empresa já foi contratada para um possível leilão dos veículos que estão há mais de 60 dias no depósito, mas a população vai ser informada”, afirmou.

Blitze itinerantes também serão realizadas no município, também em conjunto com a Polícia Militar. “Nós temos vários problemas, além do desrespeito das normas de trânsito, temos denúncias de que alguns motociclistas estão se passando por motoboys para entregar entorpecentes. Temos denúncias e a polícia está trabalhando nessa situação”, explicou.

O diretor do Demutran ainda ressaltou que os condutores devem usar os devidos equipamentos de segurança, como capacetes e obedecer a capacidade máxima de cada veículo. Além disso, Moura destaca a importância da regularização dos débitos dos veículos e dos documentos de habilitação da população. “Nós estamos esperando a contratação de uma empresa para que possamos parcelar esses débitos do município e prestar esse serviço para ajudar a população”, afirmou.



