Juazeiro do Norte inaugura primeiro Centro de Referência em Saúde Mental Infanto-juvenil do Ceará

O município tem cerca de 700 crianças com prontuários ativos e mais de 400 crianças autistas. Com o novo equipamento, a expectativa é de zerar a fila de espera para atendimentos

A Prefeitura de Juazeiro do Norte inaugurou nessa quarta-feira, 20, o primeiro Centro de Referência em Saúde Mental Infanto-juvenil (CAPSi) do interior do Ceará. O equipamento conta com 15 consultórios, farmácia, almoxarifado, cozinha, recepção, lavanderia, além de uma área externa com mais de 400 m².

Além do CAPSi, o Centro abrigará o ambulatório psiquiátrico infanto-juvenil, o Centro de Atenção voltado para Crianças do Espectro Autista (Captea) e o Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente com Deficiência (Nacad).

De acordo com Dayse Luz, diretora da rede de saúde mental do município, com o novo equipamento, a cobertura de atendimento deverá ser ampliada. “Nós temos hoje cerca de 700 prontuários ativos de crianças em sofrimento psíquico e temos mais de 400 crianças autistas. Com essa inauguração, uma das nossas ambições é acabar com a fila de espera”, disse, em entrevista ao jornalista Farias Junior, para a rádio CBN Cariri.

Para ser atendido pelo serviço, a criança deve ser encaminhada pela unidade básica da saúde ou pela escola, para avaliação psiquiátrica e neurológica, conforme a diretora. “Com o laudo e as características necessárias, ela é direcionada para o Centro de Referência, onde vai fazer uso das terapias, como fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia, psiquiatras, enfermeiros, entre outros”, explica.

