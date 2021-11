Praia de Jericoacoara imprópria para banho: Semace considera fator pontual e fará nova análise

A não balneabilidade das praias de Jericoacoara e da Baleia, em Itapipoca, divulgada na semana passada, acendeu o alerta da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). A situação é atípica e segundo o gestor ambiental da Semace, Lincoln Davi Mendes, em entrevista à Rádio O POVO CBN, o problema pode ter sido pontual e uma nova análise será feita na próxima segunda-feira, 8.

LEIA MAIS| Mudança em restaurantes do iFood foi feita por funcionário terceirizado

"Pode ter sido uma contaminação muito pontual. Algo que deve ter ocorrido um dia antes ou minutos antes da nossa coleta", disse Mendes, explicando que uma família pode ter levado um cachorrinho ou até mesmo uma criança ter feito xixi no local já seria o suficiente para o comprometimento da coleta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O boletim de análise da Semace foi divulgado no dia 24 de outubro e apontava o comprometimento da balneabilidade da praia de Jericoacoara, localizada no município de Jijoca de Jericoacoara. Segundo o documento, mais de 80% das praias do Ceará estavam próprias para o banho.

LEIA MAIS| Concurso UFC: publicado edital consolidado com 81 vagas



Desse resultado divulgado, 19 trechos são do litoral fortalezense, e nos litorais Oeste e Leste do Estado, 17 e 18, respectivamente.





Saiba como é feita a análise

Os critérios utilizados são baseados na Resolução CONAMA Nº 274, de 29/11/2000 em que as amostras são processadas conforme diretrizes do Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater para a contagem da quantidade de uma bactéria chamada Enterococos, que pode ser encontrada no aparelho digestivo (intestino) e no urinário.



LEIA MAIS| Clínica Veterinária de Fortaleza tem atendimento gratuito no bairro Passaré



As amostras são coletadas mensalmente, entre 9h e 16h, sendo coletada uma amostra em cada ponto, na isóbataLinha que representa, em mapas de corpos d'água (rios, lagoas, mares, oceanos..), pontos de mesma profundidade. (Fonte: Sigep) de 1 metro de profundidade, que representa a região mais visitada da praia.



É utilizado um critério em que adota-se o resultado acima de 100 NMP/100mL (número mais provável por 100mL) de Enterococos como EM ALERTA (EA) para atividades como o banho. Resultado igual ou abaixo desse limite será tratado como ACONSELHÁVEL (A) para banho e IMPRÓPRIO (I) para banho caso o número seja seja superior a 400 NMP/100 mL.

Dentre os fatores que influenciam a quantidade dessas bactérias nas águas, estão:

- Presença de resíduos ou despejos;

- Sólidos ou líquidos;

- Esgotos sanitários;

- Óleo;

- Graxas e outras substâncias.

Contudo, no caso da praia de Jericoacoara, o gestor da Semace acredita que em nova coleta o resultado voltará para o aconselhável, pois o histórico de balneabilidade de todas as praias cearenses é positivo. "Não podemos ter um único resultado como padrão", disse.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags