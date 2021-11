Concurso UFC: publicado edital consolidado com 81 vagas

Foi publicado nesta quarta-feira, dia 3, no Diário Oficial da União, o edital consolidado do concurso da Universidade Federal do Ceará (UFC) 2021. Ao todo, estão sendo ofertadas 81 vagas de níveis médio/técnico e superior. As inscrições começam nesta sexta-feira, 5, e vão até o dia 28 de novembro. Já as provas estão previstas para serem aplicadas em 30 de janeiro de 2022.

A nova versão foi publicada após Edital nº 2, de 15 de Outubro de 2021, em que diversos tópicos foram alterados, como: condições para isenção da taxa; requisitos para nomeação; convocação para prova prática; interposição de recursos; conteúdo programático; e quadro de vagas.

Confira o edital

Do total de vagas previstas no certame, 20% serão reservadas aos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos e 5% aos candidatos com deficiência

Os aprovados no concurso serão lotados nos Campi da UFC, em Fortaleza, Crateús, Itapajé, Russas e Sobral, respeitada a ordem de classificação. Uma nova retificação foi divulgada, confira as mudanças no tópico de situação atual.

Vagas Ofertadas

Das 81 vagas ofertadas no concurso da UFC, 42 são para cargos de Nível Médio/Técnico, cuja remuneração é de R$ 2.904,96 (nível D).

Há oportunidades para: Assistente em Administração; Técnico de Laboratório / Multimídia; Técnico de Laboratório / Comunicação Visual; Técnico de Laboratório / Análises Químicas,; Técnico de Laboratório / Estradas; Técnico de Laboratório / Hidrologia; Técnico de Laboratório / Edificações; Técnico de Laboratório / Meio Ambiente; Técnico de Laboratório / Biotecnologia; Técnico de Laboratório / Geologia; Técnico de Laboratório / Produção de Áudio e Vídeo; Técnico de Laboratório / Prótese Dental; Técnico de Laboratório / Saneamento; Técnico de Laboratório / Desenvolvimento de Sistemas; e Técnico de Tecnologia da Informação

Já os cargos de nível superior, 39 ao todo, têm remuneração de R$ 4.638,66. Com oportunidades para: administrador; analista de Tecnologia da Informação; arquivista; assistente Social;Auditor; Bibliotecário Documentalista; Engenheiro Civil; Farmacêutico; Geólogo; médico psiquiatra; Nutricionista; Pedagogo; produtor cultural; e técnico em Assuntos Educacionais.

Inscrições

As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, por meio da internet, no site do Concurso, e ficarão abertas no período compreendido entre 10 horas do dia 5 de novembro de 2021 e 23h59min do dia 28 de novembro de 2021, observado o horário oficial de Brasília.

A taxa de inscrição é de R$ 120,00 para os cargos de Nível Médio/Técnico, e de

R$ 150 para os cargos de Nível Superior, o qual deverá ser pago em qualquer agência bancária, até o dia 29 de novembro de 2021.

Provas

A seleção será feita por meio de prova escrita, objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, e prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de Técnico de Laboratório em todas as áreas.

