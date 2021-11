Clínica Veterinária de Fortaleza tem atendimento gratuito no bairro Passaré

A Clínica Veterinária Jacó, equipamento da Prefeitura de Fortaleza, está localizada no bairro Passaré. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h, com distribuição de 31 senhas no início da manhã. Em 2021, de acordo com dados da Prefeitura, já foram realizados 87 mil atividades e serviços.

O equipamento oferece atendimento de urgências, emergências, consultas clínicas, especialidades médicas (cardiologista, endocrinologista, dermatologista, oncologista, ortopedista e neurologista), cirurgias gerais (tecidos moles e ortopédicas) e cirurgias de esterilização, além de exames de imagem (raio-x e ultrassom), exames laboratoriais, aplicação de medicamentos e soroterapia.

A Prefeitura lembra que o atendimento no local cumpre os protocolos de prevenção à Covid-19, com uso de álcool em gel, cumprimento do distanciamento social e uso de máscaras.

Serviço

Clínica Veterinária Pública de Fortaleza – Jacó

Atendimento: segunda a sexta-feira

Horário: de 8h às 12h e de 13h às 17h

Endereço: Av. da Saudade, esquina com a Av. dos Paroaras – Passaré

