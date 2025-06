Jericoacoara: gata é resgatada de parede pelos bombeiros

Guarda-vidas da 5ªCia/3ºBBM, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), resgataram uma gata que estava presa em um vão estreito entre paredes na Vila de Jericoacoara, a 282,91 km da Capital. O caso aconteceu nessa terça-feira, 17.

