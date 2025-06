Turista de 77 anos sofre queda na Pedra Furada e é socorrido com ferimentos no rosto / Crédito: Divulgação / Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Um turista paulista de 77 anos sofreu uma queda na tarde dessa sexta-feira, 13, enquanto fazia o percurso até a Pedra Furada, um dos pontos turísticos mais visitados de Jijoca de Jericoacoara, no Ceará. O acidente aconteceu por volta das 15h30min e mobilizou equipes de socorro da região.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o idoso, identificado como Ricardo Yoshihiro Kiso, escorregou ao caminhar sobre as pedras do trajeto, sofrendo ferimentos na face. Apesar do impacto, ele se manteve consciente e orientado durante todo o atendimento.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Testemunhas acionaram o policiamento turístico (BPTur), que, por sua vez, comunicou os bombeiros. Em pouco tempo, uma equipa da 5ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros de Jijoca de Jericoacoara chegou ao local para prestar os primeiros socorros.

Durante o atendimento pré-hospitalar, os bombeiros verificaram lacerações no supercílio direito e na região malar direita do rosto da vítima. Foi feita a limpeza e estabilização dos ferimentos ainda no local, antes do encaminhamento para unidade médica.

LEIA TAMBÉM | Bombeiros salvam 331 vidas de afogamentos em 2025, no Ceará O turista foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jericoacoara, onde recebeu avaliação médica especializada. A sua condição era estável e não havia sinais de trauma mais grave, com escala de Glasgow registrada em 15 pontos, o que indica plena consciência.

Além da atuação dos bombeiros, a operação de socorro contou com o apoio do BPTur e de um agente do ICMBio, os quais auxiliaram no acesso e na organização do local durante o resgate. O terreno acidentado da região exige cuidados redobrados dos visitantes, sobretudo de pessoas com mobilidade reduzida.

A Pedra Furada, embora de fácil acesso para muitos turistas, apresenta trechos escorregadios, especialmente em dias úmidos ou de maré alta. Autoridades locais reforçam a importância de calçado adequado e acompanhamento por guias nas trilhas da região.

Acidentes em trilhas ou áreas naturais: saiba como agir

Em situações de acidentes em trilhas ou áreas naturais, como a da Pedra Furada, a população ou os turistas devem entrar em contato com o Corpo de Bombeiros ou com a Polícia Militar. Também é fundamental evitar movimentar a pessoa ferida, considerando principalmente a possibilidade de a vítima apresentar fraturas ou traumatismos.



O acionamento imediato dos serviços de emergência é crucial. A população pode contactar o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou procurar agentes do BPTur ou do ICMBio, que geralmente estão presentes em pontos estratégicos da vila de Jericoacoara e arredores.

Enquanto o socorro não chega, é possível oferecer suporte básico, como cobrir a vítima para evitar exposição ao sol e ao vento e conversar de forma calma para auxiliar na estabilização emocional. Aplicar pressão em pequenos sangramentos com um pano limpo pode ajudar, desde que não comprometa a segurança do socorrista.