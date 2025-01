Três PMs são esfaqueados enquanto trabalhavam no Réveillon de Tianguá

A faca usada no crime foi apreendida e o suspeito da ação foi preso e encaminhado à Delegacia de Tianguá / Crédito: reprodução/ redes sociais

Três policiais militares (PMs) foram esfaqueados enquanto trabalhavam no Ano Novo. O caso foi registrado na virada do dia 31 para o dia 1º de janeiro, no município de Tianguá, durante o festejo da Cidade. Conforme apuração do O POVO, o crime aconteceu por volta das 4 horas da madrugada e o homem teria surpreendido os agentes de segurança, que trabalhavam no momento. Um dos policiais foi ferido no pescoço e outro no rosto. Os três PMs foram socorridos a uma unidade hospitalar. Dois estavam internados e um deles recebeu alta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com informações preliminares, de moradores que estavam no local, o homem teria causado confusões na festa e se desentendido com seguranças particulares do evento. No entanto, ele teria saído da festa da cidade e voltou com a arma branca. Ao ver a presença dos agentes de segurança, ele teria surpreendido as vítimas e desferido os golpes