Criança de 4 anos é baleada na cabeça durante Réveillon em Fortaleza

Uma criança de quatro anos foi atingida na cabeça por uma bala perdida durante uma festa da Virada de Ano em um condomínio do bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza. Vídeo registrado no momento do fato mostra que a vítima estava ao lado do pai quando foi atingida durante a queima de fogos.



Conforme nota escrita pelo síndico do condomínio onde o fato aconteceu, a criança foi socorrida, submetida a uma cirurgia e encontra-se em observação no hospital. Ele ainda afirmou que, possivelmente, o disparo foi efetuado do lado de fora do condomínio.