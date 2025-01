Vítimas de tortura em Jijoca vinham de bairro dominado por facção rival

Repórter do caderno de Cidades

Elas teriam sido vítimas das agressões após integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) descobrirem que as duas eram provenientes de um bairro de Fortaleza onde age a facção Guardiões do Estado (GDE).

A mulher de 27 anos e a adolescente de 13 anos torturadas na localidade de Baixio, em Jijoca de Jericoacoara (Litoral Oeste do Estado) da noite de domingo, 29, à manhã de segunda-feira, 30, haviam chegado ao município na sexta-feira, 27.

Na casa, as duas passaram a ser agredidas física e psicologicamente durante toda a noite.

A mulher de 27 anos com quem a adolescente havia ido à Jijoca de Jericoacoara já estava na rodoviária, esperando ônibus para voltar a Fortaleza, quando foi levada até o local da tortura por quatro pessoas, que estavam em duas motos.

A adolescente afirmou que as agressões foram praticadas com um pedaço de pau, com uma pedra, assim como por chutes e murros. A jovem ainda disse ter o cabelo queimado.

Policiais militares, que receberam denúncia anônima relatando as agressões, foram até o local do crime e conseguiram libertar as duas jovens.