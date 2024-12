Homem é preso com celular de um dos jovens mortos em "tribunal do crime" no Aracapé

Um homem foi preso nesse domingo, 29, durante as diligências realizadas pela Polícia Civil para apurar os assassinatos de dois jovens de 19 anos, crime ocorrido no mesmo dia no bairro Aracapé, em Fortaleza. Com Francisco Ronaldo Lima dos Santos, de 34 anos, foi encontrado o celular de uma das vítimas, João Manuel Duarte Alves.

Francisco Ronaldo negou envolvimento com o duplo homicídio, mas confessou ter um cargo de liderança na facção criminosa Guardiões do Estado (GDE). Ele disse ser o Sintonia Final (STF) da facção na região, cuja função é “resolver problemas na comunidade”.