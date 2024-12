Duas jovens mantidas em cárcere são resgatadas pela PM em Jijoca de Jericoacoara

Suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Jijoca de Jericoacoara / Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Duas jovens foram mantidas em cárcere privado e torturadas por um grupo de pessoas na localidade de Baixio, em Jijoca de Jericoacoara, no Litoral Oeste do Estado. Na manhã desta segunda-feira, 30, policiais militares localizaram as vítimas e libertaram-nas. Na ação, dois homens foram presos em flagrante e dois adolescentes foram apreendidos. Em nota, a Polícia Militar informou que quatro indivíduos, que também estariam envolvidos nos crimes, conseguiram fugir. Todos eles seriam integrantes de uma facção criminosa.