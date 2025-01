PM apreende arma, munição e dinheiro em telhado de casa em Fortaleza

Equipes do Comando Tático Motorizado (Cotam) apreenderam um revólver, munição e R$ 4 mil em espécie no bairro Alto da Balança, em Fortaleza. O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira, 31.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará, por volta de 1h30min, as viaturas realizavam o patrulhamento de rotina e verificaram que um homem fugiu ao ver a presença dos agentes de segurança. O indivíduo foi interceptado ao adentrar em uma casa abandonada.