Incêndio atinge loja de ferramentas no Centro de Fortaleza

Fogo foi registrado em loja de ferramentas na avenida Duque de Caxias. Ao todo, quatro guarnições do CBMCE atuam no local do incêndio no momento

Na tarde desta terça-feira, 31, um incêndio foi registrado em um loja de ferramentas no Centro de Fortaleza. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h45 e, em apenas seis minutos, a primeira equipe de combate a incêndio chegou ao local. O fogo começou em um depósito vinculado à assistência técnica do estabelecimento, onde são realizados reparos em eletrodomésticos e maquinários.

De acordo com o major do Corpo de Bombeiros Aluizio Freitas, o incêndio foi controlado em aproximadamente 15 minutos.

“Ao chegarem, os bombeiros localizaram o foco e começaram o combate. Como as chamas ainda estavam altas, acionamos outras duas viaturas de combate a incêndio, além de uma escada, um tanque e uma ambulância, totalizando seis viaturas e 23 bombeiros envolvidos na operação”, informou.

Cerca de 10 mil litros de água foram utilizados na ação, incluindo líquido gerador de espuma. O fogo foi contido antes de se espalhar para outras áreas do prédio, e a operação entrou na fase de rescaldo cujo objetivo é apagar todos os focos remanescentes que possam reacender as chamas. Não havia ninguém no local no momento do incidente, e nenhuma pessoa ficou ferida.

As causas do incêndio ainda não foram identificadas e poderão ser apuradas por meio de perícia, caso seja instaurado um inquérito policial. O Corpo de Bombeiros destacou a agilidade no atendimento e reforçou que a operação foi concluída com sucesso, garantindo a segurança da área.