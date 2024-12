Polícia diz já ter identificado suspeitos da morte de turista em Jericoacoara

Investigação conta com auxílio de imagens de câmeras de segurança; agentes trabalham para localizar os possíveis envolvidos no crime

O jovem natural do estado de São Paulo foi encontrado sem vida durante a última terça-feira, 17, no município de Jijoca de Jericoacoara , distante 282 quilômetros (km) de Fortaleza .

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou em nota divulgada nesta sexta-feira, 20, que já identificou os suspeitos de envolvimento na morte do turista Henrique Marquez de Jesus, 16 .

Segundo informações da PC-CE, os suspeitos foram identificados através de imagens capturadas por câmeras de segurança. Os trabalhos policiais agora se inclinam para localizar os possíveis responsáveis pela morte do jovem e capturá-los.

Um inquérito policial foi instaurado sobre o caso na Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara, que realiza diligências e oitivas com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte).

Membros do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) também participam da investigação.