Conselho cria movimento 'SalveJeri' e página sobre caso das terras de Jericoacoara

Conforme a advogada, ainda há mais informações para inserir e que o espaço, criado há poucos dias, está em atualização. “Está em processo de alimentação, com atualizações e validação do conteúdo pela diretoria e pelos advogados que estão assessorando”, afirma.

No local, uma linha do tempo detalha os trâmites do caso e busca, por meio de um abaixo assinado, que a Controladoria Geral do Estado (CGE) interceda na transferência das terras para a empresária. O documento conta com mais de 5 mil assinaturas, com a meta de alcançar 7.500 manifestações.

Nessa sexta-feira, 1º, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) divulgou que decidiu suspender o acordo extrajudicial firmado com a empresária, identificada como Iracema Correia São Tiago, de 78 anos, para que sejam feitas mais diligências e perícias de órgãos ambientais e fundiários e ampliar o acesso das informações aos moradores da região.

Como divulgado pelo O POVO ontem, a principal da intenção de suspender o acordo é buscar mais informações sobre a cadeia dominial, que confirma o histórico documental da Fazenda Junco I, que pertence à empresária e teria a área em sobreposição com a vila.