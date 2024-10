MPCE recomenda suspensão de acordo que transfere terras de Jericoacoara para empresária

Família de empresária apresentou documentos sobre a propriedade de hectares de terra na vila de Jeri Crédito: FCO FONTENELE

O Ministério Público do Ceará (MPCE) expediu, nesta sexta-feira, 25, uma recomendação solicitando a suspensão imediata do acordo que transfere terras da vila de Jericoacoara, a 282,91 km de Fortaleza, para a empresária Iracema Correia São Tiago, 78. A solicitação foi feita ao Governo do Ceará, à Procuradoria Geral do Estado (PGE-CE) e ao Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace). Conforme o órgão ministerial, a recomendação "foi motivada pela necessidade de investigar o histórico do imóvel, uma vez que a matrícula apresentou aumento significativo de área, passando de 441,04 hectares para 924,49 hectares". "Além disso, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) indicou, em processo judicial, que ainda há dúvidas sobre a titularidade do imóvel", destaca ainda.

O documento foi encaminhado ao Juízo da Comarca de Jijoca de Jericoacoara, ao prefeito e ao presidente da Câmara Municipal, e a órgãos como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). O POVO encaminhou, nesta sexta-feira, emails para o Governo do Ceará, a PGE e o Idace solicitando um posicionamento sobre a recomendação do MPCE. Matéria será atualizada quando houver retorno. Empresária fez acordo com Estado O acordo citado pelo MPCE diz respeito a um imbróglio fiduciário que veio a público nas últimas semanas. Na ocasião, populares e imprensa tomaram conhecimento de que a empresária Iracema Correia São Tiago apresentou, em julho do ano passado, uma escritura de propriedade sobre 73,5 hectares (ha) da área onde hoje está situada cerca de 80% da Vila de Jericoacoara.

O documento foi apresentado junto ao Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace). As terras teriam sido compradas no início da década de 1980 pelo ex-marido da empresária, José Maria Morais Machado (já falecido), que na época desejava investir no cultivo de coqueiros e cajueiros. Após o debate jurídico entre a PGE, Idace e advogados da empresária, além de análises documentais e cartográficas, um acordo foi assinado em maio deste ano entre Iracema e o Governo do Estado. No acerto, ela passaria a ser proprietária apenas das áreas consideradas remanescentes, sem construções existentes, referente a 3,47 hectares. A área corresponde a 19 terrenos dentro da vila, segundo o Idace. Após manifestações populares, a família da empresária divulgou uma nota para a imprensa, informando que a reivindicação busca "a titularidade dos terrenos que não estão ocupados". Nos termos do acordo, ela abre de mão de lotes que envolvem habitações, comércios e espaços de interesse público destacados, além de renunciar a pedidos de indenização ao Estado.