Quem é a empresária que reivindica terras em Jericoacoara após mais de 20 anos?

Em em 2004, com ajuda dos filhos, empresária teria procurado passar a propriedade para seu nome Crédito: FÁBIO LIMA

Iracema Correia São Tiago, de 78 anos, é a empresária que, desde julho de 2023, tenta reivindicar parte da área da Vila de Jericoacoara, destino turístico a 282 quilômetros (km) de Fortaleza. Ela foi casada com o empresário José Maria Machado, que adquiriu as Fazendas Junco I e II na década de 1980. Após o divórcio do casal, a Fazenda Junco I, que atualmente abrange parte da atual Vila e do Parque Nacional de Jericoacoara, teria sido transferida para a ex-esposa. A reivindicação inicial da empresária, feita em julho de 2023, abrangia mais de 73 hectares. Em acordo com o Governo do Estado do Ceará, firmado em maio de 2024, Iracema Correia declarou renunciar as áreas ocupadas por habitações e com interesse público, enquanto o Estado garantirá a ela cerca de cinco hectares de terrenos desocupados. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A decisão, contudo, está suspensa por 20 dias desde o último dia 14, após o Conselho Comunitário do local solicitar avaliar os termos.

Procurado pelo O POVO, o escritório Yasser Holanda Advogados Associados, que representa a empresária, explicou que Iracema Correia São Tiago foi casada com José Maria Machado até 1995. Zé Maria, como era conhecido, era um empresário natural do município de Sobral, a 233 km de Fortaleza. “Ele é conhecido na região como proprietário da “Firma Machado” e de algumas fazendas, dentre as quais, as Fazendas Junco I e II. Ele adquiriu os imóveis na região a partir do ano de 1979, com o objetivo de cultivar cajueiros e coqueiros, tipos de plantios incentivados à época pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF)”, declarou em nota. De acordo com os advogados, na época em que as fazendas foram adquiridas, a área não tinha exploração turística. Zé Maria faleceu em 2008. Além de empresário, ele era filho de Manoel Machado de Araújo, fundador do Bancesa, banco com sede em Fortaleza e que teve falência decretada em 2003.

Conforme os representantes, Iracema Correia não teria levado 40 anos para reivindicar as terras em Jericoacoara. Após seu divórcio, “ela teve outras prioridades” e só em 2004, com ajuda dos filhos, teria procurado passar a propriedade para seu nome.

Ao descobrir que o Estado havia tomado parte de suas terras, ela inicialmente aceitou não contestar, devido ao tempo decorrido. No entanto, após a família decidir assumir os negócios, teria sido identificado que o Estado havia ressalvado propriedades registradas, sendo essa a Fazenda Junco I. Além da atual Vila, dentro da área da Fazenda estão partes do Parque Nacional de Jericoacoara, criado por Decreto do Governo Federal em 2002 e ampliado em 2007. De acordo com os representantes da empresária, em 2010 ela solicitou indenização ao ICMBio pela desapropriação das áreas dentro dos limites do Parque, mas, sem receber o pagamento, entrou na Justiça em 2017 para discutir o valor da compensação.

Uma perícia judicial teria reconhecido a propriedade de Iracema Correia São Tiago, levando-a a iniciar um processo de conciliação com o Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará - Idace. Após a confirmação do seu direito, o caso foi enviado à Procuradoria Geral do Eestado (PGE), onde passou por vistorias e análises para identificar áreas e impactos sociais. Por fim, no acordo formalizado com o Estado, Iracema deve renunciar várias áreas que incluem residências, pousadas, restaurantes, ruas e outros imóveis com benfeitoria ou que sejam de interesse público, a fim de recuperar parte de sua propriedade. Conflito com o Conselho Comunitário de Jericoacoara O Conselho que representa os moradores da Vila declarou que as negociações entre a empresária, o Idace e a PGE aconteceram sem que a comunidade fosse informada.