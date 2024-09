Empresários de casa de apostas acusados de elo com facção criminosa são absolvidos pela Justiça

Provas da fase de investigação da operação "Saturnália" foram anuladas Crédito: Divulgação/PC-CE

O inquérito policial da Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro apurava os crimes de lavagem ou ocultação de bens e valores, de integrar e financiar organização criminosa, extorsão e contravenção penal denominada "jogo do bicho". A facção recebia aproximadamente R$ 1 milhão por mês do "jogo do bicho". Os réus são: Alisson Robério Morais Pereira, Antônio Rogerio Bastos Gomes, Arnaldo Júnior Carvalho Viana, Douglas Honorato Alves (foragido), João Victor Feitosa Rodrigues Rebouças, Leonardo Aragão Bernardo (foragido), Luiz Alberto Bastos Gomes, Marco Antônio Bastos Gomes, Marco José De Lima Souto, Paulo Laércio Bastos Gomes, Paulo Roberto Soares Sampaio e Vicente Anderson Santos Aguiar.

A investigação surgiu no segundo semestre de 2021, depois que a Polícia Civil começou a receber informações sobre ações criminosas contra loterias e casas esportivas (bets) em várias regiões do Ceará. Os levantamentos foram iniciados por meio de um trabalho integrado com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco) e o Departamento de Inteligência Policial (DIP/PCCE).

O trabalho da Polícia Civil apontou a existência de um consórcio da alta cúpula do Comando Vermelho e um grupo de donos de loteria, que davam ordens sobre quais as bancas poderiam funcionar no Estado. O trabalho de investigação começou depois de diversos "salves" do CV no ano de 2021, que determinavam o fechamento de loterias e casas de apostas que não aceitassem contribuir financeiramente para o Comando Vermelho. Os salves orientavam que as pessoas que quisessem permanecer trabalhando no setor de apostas esportivas e jogos deviam ir para a "Banca do Povo". Naquele período, foram concretizadas as ameaças com atos de violência praticados contra bancas da Paratodos. Casos de incêndios criminosos foram registrados. Houve interceptação telefônica que chegou aos nomes dos acusados. A defesa dos réus solicitou a anulação das provas com base nos salves utilizados no início da investigação, pois não havia informações sobre a procedência desses salves. Com a anulação das provas da fase de investigação, houve a absolvição dos acusados.