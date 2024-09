Grupo criminoso que planejava fugas de prisões do CE é alvo da Polícia Federal

Cinco mandados de prisão e outros dez de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta sexta-feira, 27, em Fortaleza e em Itaitinga , a 31,01 quilômetros (km) da Capital, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no planejamento de resgates de detentos e em ações de desestabilização do sistema prisional cearense.

As ordens judiciais, expedidas pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará, foram cumpridas com apoio da Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará (SAP). A operação tem o objetivo de desmantelar as atividades do grupo criminoso, apreender materiais que possam auxiliar na continuidade das investigações e enfraquecer as ações da facção dentro e fora das unidades penais.