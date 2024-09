Ceará tem queda de novos casos de febre do oropouche há quatro semanas

O número de novos casos confirmados de febre do oropouche (FO) no Ceará apresenta queda há quatro semanas consecutivas. É o que informa o Boletim Epidemiológico da Febre do Oropouche publicado nessa sexta-feira, 27, pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Foram registrados 230 casos com resultado positivo no Estado. Queda começou a ser registrada na primeira semana de setembro.

A maioria dos casos confirmados constam no sistema na semana epidemiológica 32 (de 4 a 10 de agosto) e na SE 33 (de 11 a 17 de agosto), com 35 e 36 casos, respectivamente.

Houve queda progressiva nas semanas subsequentes. A SE 34 e 35, foram 10 e quatro casos, nessa ordem. Nas SE 36 e 37, dois casos, cada. Nesta semana, não houve confirmação de casos da doença.