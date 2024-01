Mais de 80 animais são devolvidos à natureza no Ceará

A ação de devolução à natureza foi realizada pela Semace, em parceria com o Ibama

Foram devolvidos à natureza 82 dois animais silvestres, de 15 espécies diferentes, nesta segunda-feira, 18, na região do Sertão Central do Ceará. Os animais haviam sido resgatados ou apreendidos por órgãos ambientais e ficaram no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) até o dia da soltura.

A ação de devolução à natureza foi realizada pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama).