Fraude de benefícios a idosos: PF investiga empresária do ramo de confecções em Fortaleza

Polícia Federal cumpe nesta quinta-feira, 25, cinco mandados de busca e apreensão em Ocara, Fortaleza e em Luís Gomes, no Rio Grande do Norte

Um esquema de fraude de benefícios previdenciários a idosos é desarticulado pela Polícia Federal (PF) por meio da operação "Miríade". Cinco mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 11ª Vara da Justiça Federal para serem cumpridos em Ocara e Fortaleza, no Ceará, e em Luís Gomes, no Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, 25. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassa os R$ 14 milhões.

Polícia Federal deflagra operação contra atos antidemocráticos no Ceará; LEIA

O chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários do Ceará, delegado Cláudio Carvalho, aponta que a pessoa investigada por liderar a organização é uma empresária do ramo de confecções em Fortaleza. Esse trabalho seria uma fachada para as ações ilícitas.

A atuação da mulher, de identidade não informada, era na Capital. No entanto, os valores dos benefícios fraudulentos seriam 'lavados" em Ocara, inclusive, com a obtenção de bens como um parque de vaquejada, sítios e veículos. A empresária será ouvida na sede da PF em Fortaleza.



Segundo a PF, a organização criminosa é investigada por falsificar certidões de nascimento, identidades, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e outros documentos públicos. De posse desses documentos, o grupo recebia benefícios fraudulentos da espécie de Amparo Social ao Idoso.

A atuação da organização, conforme a investigação da delegacia especializada, é de aproximadamente dez anos. A ilicitude foi identificada há pelo menos cinco anos, quando começaram as investigações.

Fraude de benefícios a idosos: PF investiga grupos suspeitos

Essa e a segunda operação relacionada a fraudes em benefícios a idosos; a primeira ação foi deflagrada no último dia 11 de maio e identificou uma organização que atuava de maneira semelhante. Naquele caso, também existiam empresários envolvidos e até um político.

As condutas dos investigados na operação "Miríade" podem configurar crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário, uso de documento falso, lavagem de dinheiro, com penas de até 30 anos de prisão.

Com a operação desta quinta-feira, 25, a PF encontrou mais cartões de benefícios dentro da caixa de um vaso sanitário, em um dos locais alvos da operação. Houve pedido de bloqueio de benefícios e, com a apreensão, haverá novos pedidos à Justiça.