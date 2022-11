Mulher é presa em Jijoca de Jericoacoara suspeita de matar o próprio pai no Pará

Repórter do caderno de Cidades

Crime ocorreu em 2018. Ex-companheiro de Raquel Vieira da Silva foi preso na quinta-feira, 24, em Hidrolândia (GO)

A Polícia Civil divulgou neste domingo, 27, a prisão de uma mulher ocorrida na sexta-feira, 25, em Jijoca de Jericoacoara (Litoral Oeste do Estado). Raquel Vieira da Silva, de 28 anos, é suspeita de matar o próprio pai, Reginaldo Vieira da Silva, em Marabá (PA), em junho de 2018.

Contra Raquel, havia um mandado de prisão em aberto. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a localização da suspeita ocorreu após uma troca de informações com a Polícia Civil do Estado do Pará.

Raquel foi presa em um estabelecimento comercial do Centro de Jijoca de Jericoacoara, onde ela estaria trabalhando. Na última quinta-feira, 24, o ex-companheiro dela, Ailton Pereira Monteiro, foi preso em Hidrolândia (GO). Com ele, a Polícia local apreendeu uma pistola calibre 9 mm e uma espingarda calibre .32

Conforme o jornal Correio de Carajás, a Polícia Civil do Pará aponta Ailton como executor do crime, enquanto Raquel seria a autora intelectual. Ainda conforme o jornal, a investigação mostrou que o crime ocorreu porque Reginaldo devia R$ 14 mil para Ailton.

Este passou a cobrar a dívida, mas a vítima dizia não ter como pagar. Rachel, entretanto, teria dito a Ailton que o pai tinha uma "grande quantia" em dinheiro para receber, decorrente do negócio que ele tinha de fornecimento de água. Os dois, então, teriam combinado de matar Reginaldo e ficar com o dinheiro.

O Correio de Carajás ainda informa que, após ser baleado, antes de morrer, Reginaldo afirmou que fora Ailton o autor dos disparos. À Polícia, o então casal contou que, no dia do crime, estavam juntos.

“Mas, a Polícia teve acesso ao paradeiro dos dois naquele dia e descobriu que o casal manteve uma intensa comunicação por telefone durante todo o dia, o que não faz sentido para duas pessoas que disseram ter passado o dia juntos”, afirma o Correio de Carajás.

“Nas horas que antecederam o assassinato, a Polícia descobriu que Raquel manteve contato telefônico constante com o pai, como se estivesse monitorando seus passos para avisar ao namorado a hora que o alvo chegaria à cidade.”

A SSPDS informou que Rachel foi transferida para uma unidade prisional da Região Norte. “Agora a PCPA deve realizar as tratativas para recambiar a mulher ao seu estado de origem”.

