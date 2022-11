Homem é morto e três pessoas são baleadas na Granja Lisboa

Quatro pessoas foram baleadas enquanto estavam conversando em uma calçada do bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. Um homem de 25 anos morreu. As outras três pessoas lesionadas foram socorridas a uma unidades de saúde. O caso foi registrado na noite desse sábado, 26.

O crime foi registrado por uma câmera de vigilância, que mostra que o autor do crime chegou a pé ao local do crime com uma arma de fogo. As imagens mostram que uma criança estava entre as pessoas que foram alvos dos disparos.

Pelas imagens, é posível ver que o criminoso vem pelas costas do homem que viria a ser morto e atira, primeiramente, contra ele, quase à queima roupa, visando à região da cabeça da vítima.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima, que não teve a identidade divulgada, não tinha antecedentes criminais.

As imagens também mostram que, após atirar contra o homem, o criminoso segue disparando contra o grupo. Desesperadas, as pessoas fogem correndo, deixando para trás a criança.

O criminoso ainda volta e atira mais vezes contra o homem, que seguia na cadeira onde estava, aparentando já estar morto.

Em seguida, um carro para no meio da rua e o atirador entra nele, fugindo do local do crime. Pela violência das imagens, O POVO opta por não divulgá-las na íntegra.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso pela tentativa de chacina. Em nota, a SSPDS informou que a 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (2ª DHPP) segue a cargo das investigações com o objetivo de elucidar o caso, bem como identificar e capturar os suspeitos do crime.

Sobre o assunto Árvore cai em playground no Parque Adahil Barreto; não há feridos

Cabo da PM é preso em Sobral

Tags