Galho de cajuzeiro cai em playground no Parque Adahil Barreto

Parte do galho do cajuzeiro se partiu e caiu em cima de um escorregador neste domingo, 27. Ninguém se feriu

Um grande galho de cajuzeiro caiu em cima do playground do Parque Adahil Barreto, em Fortaleza, por volta das 13h30min deste domingo, 27. Não há feridos.

"Uma árvore grande, bem grande mesmo quebrou e caiu exatamente numa área de criança. Mas na hora não tinha ninguém (brincando). Deu uma correria geral", conta Thiago Braga, fotógrafo e professor que passeava na área com o filho e a esposa no momento do acidente.

Em fotos enviadas ao O POVO por Thiago, é possível ver parte o galho da árvore quebrado, causando a queda de parte da planta em cima de um brinquedo com casinha e escorregador para as crianças.

Uma das ramificações da árvore quebrou, provocando o acidente. (Foto: Thiago Braga)



Ao O POVO, o diretor do Parque Adahil Barreto, Paulo Lyra, explicou que o cajuzeiro é uma árvore velha, com pelo menos de 40 anos, e provavelmente os ventos fortes provocaram o tombamento.

Ele reforça que o parque faz podas frequentes, com base em parâmetros técnicos e científicos para não prejudicar a planta, mas a ventania dos últimos meses do ano facilitam a quebra de galhos de árvores centenárias.



A equipe do Parque já está ciente e fará a remoção do galho na manhã desta segunda-feira, 28, com uso de motosserra.

