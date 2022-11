Cabo da PM é preso em Sobral

PM não divulgou motivos da prisão, mas no Banco Nacional de Mandados de Prisão consta que o mandado cumprido contra ele era pelos crimes de homicídio e coação no curso do processo

Um cabo da Polícia Militar foi preso por força de um mandado de prisão preventiva na quinta-feira, 24, em Sobral (Região Norte do Estado). Péricles Almeida de Araújo, de 42 anos, foi preso pela própria PM.

A corporação não informou qual era a acusação que levou o cabo à prisão, mas, conforme consta no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o mandado foi expedido pelos crimes previstos no artigo 121 3 344 do Código Penal Brasileiro (CPB). Ou seja, homicídio e coação no curso do processo, respectivamente.

PM foi encaminhado a presídio

A prisão foi determinada pelo juiz Roberto Soares Bulcão Coutinho, da Vara do Juízo Militar da Comarca de Fortaleza. O processo tramita em segredo de Justiça. "O policial militar foi encaminhado ao presídio militar e está à disposição da justiça", informou a PM.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Marcha da Periferia em Fortaleza questiona: em 10 anos, quem os ouviu?

Condenados por chacina de Quixeramobim fogem de viatura e estão foragidos

Cadáver feminino é encontrado sem cabeça em praia do Pirambu

Tags