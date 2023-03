PRF apreende 10 motocicletas em evento ilegal realizado em Jati, no interior do Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dez motocicletas que participavam de evento ilegal na BR-116, no município de Jati, nesse domingo, 5.

A PRF foi acionada ao local e, ao chegar, encontrou motociclistas realizando manobras perigosas e transitando sem o uso do capacete.

Além da apreensão dos dez veículos, motociclistas também foram detidos por direção perigosa, conduzir sem habilitação e uma autuação por condução sob influência de álcool.

De acordo com a PRF, um motociclista, que levava duas mulheres na garupa, não acatou a ordem de parada dos agentes e iniciou uma fuga. Os policiais conseguiram alcançá-lo em um posto de combustível e aplicaram o teste do bafômetro, com resultado positivo.

Ainda na rodovia, outro homem foi detido por realizar manobras de risco e direcionar gestos obscenos aos policiais. O motociclista foi preso em flagrante por resistência à prisão, desacato e conduzir sem habilitação.

A Polícia Rodoviária Federal apontou que o evento foi realizado sem a autorização e informou seguir em tratativas para garantir a responsabilização dos organizadores.

