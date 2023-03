Associação Peter Pan lança campanha de "apadrinhamento" de crianças com câncer

Referência no tratamento oncológico infantojuvenil, a Associação Peter Pan está com inscrições abertas para o projeto de apadrinhamento de pacientes. O objetivo é arrecadar fundos para a distribuição de cestas básicas às famílias com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e diagnosticadas com câncer para diminuir a taxa de evasão ao tratamento. Cerca de 100 pacientes estão na fila de espera por um padrinho ou madrinha.

Sandra Salgado, gerente de atividades sociais da associação, acredita que “esta cesta nutricional se traduz em esperança de vida para as famílias e para as crianças, porque a dificuldade é muito grande". "A mãe normalmente deixa de trabalhar, então a dificuldade financeira é grande, e isso [a cesta básica] faz uma diferença no orçamento familiar.”

FORTALEZA, CE, BRASIL,06.03.2023: Associação Peter Pan lança campanha de apadriamento de crianças com câncer (Foto: FÁBIO LIMA)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda de acordo com ela, cerca de 60% das famílias são de outros municípios e, constantemente, precisam se deslocar para Fortaleza. Uma delas é Maria Gleide de Sousa, 49. Ela é de Sobral e vem a Capital cearense quase todos os dias da semana para continuar o tratamento da filha, de 17 anos, contra um osteosarcoma.

Por conta da situação da adolescente, ela não pode trabalhar fora, e a cesta básica permite que sua família consiga se manter durante o tratamento que já dura mais de dois anos. “Não é muita coisa, mas ave maria, eu rezo para que chegue o dia de receber.”

“Hoje, depois de 27 anos, a cesta evoluiu. Não são apenas itens básicos, também tem leite, farinha láctea, mucilon, massa para fazer mingau. Enfim, quando fazem a quimioterapia, em função da medicação, eles perdem o paladar, a vontade de comer. Então, esses alimentos ajudam nessa questão, dá um reforço até que elas se mantenham bem até voltarem a se alimentar e para dar continuidade ao tratamento”, explica Sandra Salgado.

FORTALEZA, CE, BRASIL,06.03.2023: Associação Peter Pan lança campanha de apadriamento de crianças com câncer (Foto: FÁBIO LIMA)



O programa de apadrinhamento surgiu em 1996, praticamente junto com a Associação Peter Pan. “Na época, um grupo de voluntários chegou para fazer um trabalho aqui no hospital infantil Albert Sabin junto com as famílias e crianças portadoras de câncer. Na época, percebeu-se uma carência muito grande. [Os pacientes] normalmente são pessoas muito vulneráveis que fazem o tratamento pelo SUS”, diz a gerente.

Serviço



Telefones para contato: (85) 4008 4109 ou (85) 9 8713 0702

Valor da doação: R$ 90 por mês (fidelidade de pelo menos 1 ano)

Sobre o assunto Unidades básicas de São Paulo intensificam ações de saúde da mulher

Rio reabre quatro postos para vacina bivalente contra covid-19

Pesquisa indica risco de monkeypox agravar infeccão por HIV

Rio começa segunda etapa de vacina Pfizer bivalente contra covid-19

Capital paulista segue vacinando contra covid-19 e poliomielite

Tags