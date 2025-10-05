Casal é preso com mais de 200 gramas de drogas e R$ 4 mil em Jaguaruana

Casal é preso com mais de 200 gramas de drogas e R$ 4 mil em JaguaruanaSuspeitos foram localizados por policiais após uma denúncia anônima sobre atividade relacionada ao tráfico de entorpecentes em uma residência da região
Um casal foi preso em flagrante com 197 gramas de cocaína, 14 gramas de crack e 10 gramas de maconha, além de R$ 4.204,85 em espécie. Os suspeitos foram capturados durante a ação policial realizada nesse sábado, 4, no bairro Lagoa, em Jaguaruana, a 185,99 quilômetros de Fortaleza.
Os policiais chegaram até o casal após uma denúncia anônima de uma possível atividade relacionada ao tráfico de entorpecentes em uma residência da região. No local, os militares abordaram um homem, de 38 anos, e uma mulher, de 34, encontrando com eles dinheiro em espécie.
Após buscas nas proximidades onde o casal estava, foram encontrados os entorpecentes escondidos em um terreno.
Na ação, os agentes também apreenderam três aparelhos celulares, uma balança de precisão, um rolo de papel filme e uma câmera de segurança e outros materiais utilizados para o fracionamento dos entorpecentes.
O casal e o material apreendido foram apresentados na Delegacia Regional de Aracati, onde foi registrado o procedimento por tráfico de drogas. Ambos já respondiam por esse crime.