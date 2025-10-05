Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Casal é preso com mais de 200 gramas de drogas e R$ 4 mil em Jaguaruana

Suspeitos foram localizados por policiais após uma denúncia anônima sobre atividade relacionada ao tráfico de entorpecentes em uma residência da região
Autor Mirla Nobre
Mirla Nobre Repórter-trainee
Um casal foi preso em flagrante com 197 gramas de cocaína, 14 gramas de crack e 10 gramas de maconha, além de R$ 4.204,85 em espécie. Os suspeitos foram capturados durante a ação policial realizada nesse sábado, 4, no bairro Lagoa, em Jaguaruana, a 185,99 quilômetros de Fortaleza.

Os policiais chegaram até o casal após uma denúncia anônima de uma possível atividade relacionada ao tráfico de entorpecentes em uma residência da região. No local, os militares abordaram um homem, de 38 anos, e uma mulher, de 34, encontrando com eles dinheiro em espécie.

Após buscas nas proximidades onde o casal estava, foram encontrados os entorpecentes escondidos em um terreno.

Na ação, os agentes também apreenderam três aparelhos celulares, uma balança de precisão, um rolo de papel filme e uma câmera de segurança e outros materiais utilizados para o fracionamento dos entorpecentes.

O casal e o material apreendido foram apresentados na Delegacia Regional de Aracati, onde foi registrado o procedimento por tráfico de drogas. Ambos já respondiam por esse crime.

