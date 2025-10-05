Casal é preso com mais de 200 gramas de drogas e R$ 4 mil em Jaguaruana

Prisão e apreensão de materiais foram realizados pela PMCE, nesse sábado, 4 / Crédito: Divulgação/PMCE

Um casal foi preso em flagrante com 197 gramas de cocaína, 14 gramas de crack e 10 gramas de maconha, além de R$ 4.204,85 em espécie. Os suspeitos foram capturados durante a ação policial realizada nesse sábado, 4, no bairro Lagoa, em Jaguaruana, a 185,99 quilômetros de Fortaleza. Os policiais chegaram até o casal após uma denúncia anônima de uma possível atividade relacionada ao tráfico de entorpecentes em uma residência da região. No local, os militares abordaram um homem, de 38 anos, e uma mulher, de 34, encontrando com eles dinheiro em espécie.