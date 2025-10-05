Dupla é presa após pichar muro de imóvel com mensagens de facção em São Luís do Curu

Dupla é presa após pichar muro de imóvel com mensagens de facção em São Luís do CuruSuspeitos foram autuados por integrar organização criminosa, dano e constrangimento ilegal. Caso aconteceu nesse sábado, 4
Uma dupla foi presa em flagrante, nesse sábado, 4, após pichar o muro de um imóvel com mensagens relacionadas a uma facção criminosa e destruir câmeras de segurança. O caso aconteceu no município de São Luís do Curu, a 83,62 quilômetros de Fortaleza.
Os suspeitos foram autuados por integrar uma organização criminosa. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou que os suspeitos após picharem o muro também destruíram câmeras de segurança.
Leia Mais | Oito membros de grupo criminoso são apreendidos após exibirem crimes nas rede
Após diligências, eles foram localizados com as mesmas roupas utilizadas no momento do crime. Os homens, de 24 e 25 anos, foram conduzidos à Delegacia de São Luís do Curu. Eles tambpem foram autuados em flagrante por dano e constrangimento ilegal.
A PC-CE representou pela conversão das prisões em preventivas. As ações foram coordenadas por equipes do Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana (DPJM) e da 4ª Seccional da Região Metropolitana, unidades da PC-CE.