Dupla é presa após pichar muro de imóvel com mensagens de facção em São Luís do Curu

A prisão dos suspeitos foi realizada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) / Crédito: Divulgação/PC-CE

Uma dupla foi presa em flagrante, nesse sábado, 4, após pichar o muro de um imóvel com mensagens relacionadas a uma facção criminosa e destruir câmeras de segurança. O caso aconteceu no município de São Luís do Curu, a 83,62 quilômetros de Fortaleza. Os suspeitos foram autuados por integrar uma organização criminosa. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou que os suspeitos após picharem o muro também destruíram câmeras de segurança.