Forro de mercearia desaba e atinge cliente com capacete, que sai sem ferimento grave

O teto de uma mercearia em Jaguaruana, a 184 quilômetros de Fortaleza, desabou na manhã deste sábado, 8, após as fortes chuvas registradas na cidade, e atingiu uma cliente que havia acabado de entrar no estabelecimento. Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente.

Por sorte, no momento do incidente, a cliente usava um capacete. Ela chegou ao local em uma motocicleta e permaneceu com o equipamento de segurança na cabeça mesmo após ingressar no comércio.

O desabamento foi registrado pelas câmeras de segurança da mercearia. As imagens mostram a cliente se aproximando do balcão de atendimento, até que ela parece se assustar com um forte barulho e decide sair correndo. Foi nesse momento que o forro de gesso começou a cair.

A cliente chegou a ser atingida por alguns pedaços do teto, mas conseguiu deixar o local antes que a maior parte da estrutura fosse ao chão. A atendente, que estava por trás do balcão, não foi atingida.

O POVO tentou contato telefônico com os proprietários da mercearia, que fica localizada na rua Padre Rocha, no Centro da cidade, mas não teve as ligações atendidas ou retornadas até a publicação desta matéria. O Corpo de Bombeiros do Ceará (CBM-CE) informou que não foi acionado para a ocorrência.

