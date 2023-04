Suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas é preso em Russas

Uma ação conjunta entre as polícias Militar e Civil do Ceará resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 46 anos, investigado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico no município de Russas, interior do Estado, na última quinta-feira, 6.

A captura de Ednardo de Moura Firmino foi realizada com o apoio de equipes da PMCE sob a coordenação da Delegacia Regional de Russas, que orientou os trabalhos investigativos.

Com a ordem de prisão, os policiais fizeram diligências para localizar o homem, que foi conduzido para a delegacia da região para o cumprimento do mandado de prisão preventiva.

Ednardo foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário e colocado à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar o possível envolvimento em outros crimes.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número (88) 3411-8567, da Delegacia Regional de Russas.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.

