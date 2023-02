Grupo Vozes da África vence desfile de Maracatu da Domingos Olímpio

O grupo de maracatu Vozes da África foi o campeão do desfile da avenida Domingos Olímpio, no Carnaval 2023 de Fortaleza. As notas foram apuradas na noite desta sexta-feira, 24, no Ginásio Aécio de Borba, no bairro Benfica. Com a conquista, a agremiação chega ao 19ª título e se consolida como a associação de maracatu mais premiada no Carnaval da Capital.

O desfile do Vozes da África teve como tema "Água para lavar, benzer e abençoar", homenageando os orixás das religiões de matriz africana. O presidente do grupo, Francisco Aderaldo, explicou que a apresentação começou a ser planejada com três meses de antecedência.

"A gente pensou em fazer uma coisa especial: lavar a avenida, perfumar a avenida, benzer a avenida. Levamos muita coisa linda. Levamos orixás. Falamos sobre água, esse elemento que faz parte da nossa vida. E a água nos trouxe sorte e alegria", detalhou, enquanto comemorava o título com os demais integrantes da agremiação.

Em 2020, no último Carnaval antes da pandemia, o Vozes da África foi vice-campeão. O título ficou com o Maracatu Rei de Paus, que neste ano terminou a apuração em terceiro lugar. O vice-líder no pódio foi o Maracatu Az de Ouro. Os vencedores vão receber juntos uma premiação de R$ 18 mil, sendo R$ 8 mil para o campeão e R$ 6 mil e R$ 4 mil para o segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Os sete grupos de maracatu que desfilaram foram avaliados por 12 jurados. A comissão atribuiu notas de 7 a 10 em seis quesitos julgados: Porta Estandarte, Rainha, Balaieiro, Loa, Batuque e Fantasia. Na mesma apuração, também foram divulgados os resultados de outras modalidades tradicionais no desfile da Domingos Olímpio. Ao todo, 44 agremiações desfilaram pela avenida entre sábado, 18, e domingo, 19.

No desfile dos cordões, o título ficou com o grupo Princesa do Frevo. A agremiação Doido é Tu também levou a melhor no concurso dos blocos, enquanto a Omorisá Ode conquistou a liderança no pódio dos Afoxés. Já o desfile das escolas de samba teve como vencedora a Imperadores da Parquelândia. No grupo de acesso do maracatu, o campeão foi a Nação dos Palmares, garantindo o retorno à elite no carnaval de 2024.

A gerente da Célula de Patrimônio Imaterial da Prefeitura de Fortaleza, Graça Martins, avalia que o retorno dos desfiles após dois anos de suspensão por causa da pandemia superou as expectativas do público. "Teve uma coisa muito boa este ano: as agremiações que desfilaram estão mais unidas, uma está ajudando a outra. Elas voltaram com muita força e com muita vontade de mostrar o potencial do carnaval", comentou.

Veja os vencedores de cada modalidade

Maracatu dia 19.02 (grupo de acesso)



1. Nação Palmares

2. Obalomi

3. Leao de Ouro

4. Rei Zumbi

5. Axé de Oxossi

Maracatu dia 20.02 (grupo de elite)



1. Vozes da África

2. Az de Ouro

3. Rei de Paus

4. Nação Fortaleza

5. Nação Baobá

6. Nação Iracema

7. Nação Pici

Cordão



1. Princesa do frevo

2. Vampiros da Princesa

3. Na pegada do Frevo

Blocos



1. Doido é Tu

2. A turma do Mamão

3. Amigos do Zé

4. Zé Almir

5. BalakuBaku

6. Garotos do Benfica

7. Unidos da Vila

8. Prova de Fogo

9. Império da Vila

Afoxés



1. Omorisá Ode

2. Obá Sá Rewá

3. Oxum Odolá

Escolas de Samba



1. Imperadores da Parquelândia

2. Império Ideal

3. Barão Folia

4. Corte no Samba

5. Tradição da Bela Vista

6.Sambamor

7. Girassol de Iracema

8. Colibri

