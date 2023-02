Frotinha do Antônio Bezerra passa por manutenção e tem funcionamento limitado

O Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura, popularmente conhecido como Frotinha do Antônio Bezerra, em Fortaleza, passou por uma manutenção elétrica neste sábado, 25, e teve o funcionamento limitado a procedimentos de baixa complexidade, como os clínicos.

Pacientes que chegavam com trauma ou com necessidade de realizar um raio-X não foram atendidos, sendo informados pela unidade de saúde que deveriam procurar outro hospital ou esperar até o fim da tarde. A finalização da manutenção está prevista para as 17 horas.

O soldador José Roberto de Sousa, 49, havia deixado de ir trabalhar para resolver um problema no joelho, mas ao chegar ao Frotinha, foi mandado de volta por não ter como ser atendido.

"Ontem o meu patrão tinha avisado que tinha pegado a informação de que hoje não estava funcionando, aí eu vim ver se era verdade. Agora eu vou ter que aguardar até o outro dia para resolver o problema do meu joelho", disse.

A manutenção foi divulgada na quinta-feira, 23, no site da prefeitura de Fortaleza, mas na frente do hospital não há qualquer informe aos pacientes, fazendo com que alguns dessem "viagem perdida".

O contador Antônio Pereira Fortes, 69, sofreu uma queda há alguns dias e foi tentar realizar um raio-X. Ele ressaltou que já tinha ido ao Instituto Doutor José Frota (IJF) na sexta-feira, 24, mas havia sido encaminhado ao Frotinha, quando foi surpreendido pela manutenção elétrica.

"Não tinha como eu saber da manutenção elétrica, só se eu viesse aqui. Agora eu vou esperar normalizar para retornar", explicou.

A Prefeitura de Fortaleza infirmou que os pacientes com necessidade de atendimento em urgência e emergência traumatológica ou cirúrgica perfil secundário devem se dirigir ao Hospital Distrital Maria José Barros de Oliveira (Frotinha da Parangaba). Os casos traumatológicos mais graves devem ir até o Instituto Doutor José Frota (IJF).

Os aparelhos foram desligados às 9h20min da manhã, e os pacientes cirúrgicos ou que estavam internados em leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Frotinha do Antônio Bezerra foram transferidos para as demais unidades da rede municipal de Saúde.

