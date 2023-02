Pista do Aeroporto Pinto Martins é fechada para reparos e decolagens são suspensas

A pista de pouso e decolagem do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, foi temporariamente fechada na tarde desta sexta-feira, 24. Conforme a Fraport, administradora do aeroporto, um “problema no asfalto” fez com que fosse preciso realizar uma manutenção de emergência, das 14h35 às 16h55.

Nesse período, voos foram impedidos de decolar, assim como voos que estavam previstos para pousar no aeroporto tiveram de mudar de rota. Conforme o site Flightradar24, que permite acompanhar a rota dos aviões, houve casos como o de um voo para Maceió (AL) cuja decolagem era prevista para as 14h20min, mas que só saiu às 17h21min.

