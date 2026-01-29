Maus-tratos contra cães será investigado pelo MPCE em Jaguaretama

Maus-tratos contra cachorros será investigado pelo MPCE em JaguaretamaO Ministério Público afirma que recebeu vídeos com cães agonizando, em ambientes sujos e inadequados
Uma denúncia de maus-tratos a animais, especificamente contra cachorros, será apurada em Jaguaretama, a 218 km de distância de Fortaleza, a partir de procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da Promotoria de Justiça do Município, nessa quarta-feira, 28.
De acordo com imagens vistas pelo Ministério Público, há sinais aparentes de ausência de cuidados básicos à saúde a ao bem-estar, expondo cães a situação de vulnerabilidade em ambientes sujos e inadequados.
Bichos estavam agonizando, com suspeita de influência de possíveis doenças.
Prefeitura de Jaguaretama deve discutir responsabilização
Uma reunião será realizada nesta quinta-feira, 29, com o prefeito Marcos Cunha (PSB) para discutir o acompanhamento institucional do caso por parte da Prefeitura e a possível responsabilização de agentes públicos ou particulares.
A partir do procedimento, formalizado pelo promotor de Justiça Leonardo Moura, o MP deverá fiscalizar e acompanhar as medidas jurídicas e administrativas.