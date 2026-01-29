Maus-tratos contra cães será investigado pelo MPCE em Jaguaretama

Uma denúncia de maus-tratos a animais, especificamente contra cachorros, será apurada em Jaguaretama, a 218 km de distância de Fortaleza, a partir de procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da Promotoria de Justiça do Município, nessa quarta-feira, 28.

Cinco cães são resgatados em situação de maus-tratos e abandono em Fortaleza; VEJA



De acordo com imagens vistas pelo Ministério Público, há sinais aparentes de ausência de cuidados básicos à saúde a ao bem-estar, expondo cães a situação de vulnerabilidade em ambientes sujos e inadequados.