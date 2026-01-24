Cinco cães vítimas de maus-tratos são resgatados no Jangurussu

Cinco cães são resgatados em situação de maus-tratos e abandono em FortalezaOs animais foram resgatados no bairro Jangurussu após denúncia anônima com a ajuda da Polícia Militar e levados até um abrigo na Capital
Resumo
Cinco cães em situação de maus-tratos e abandono foram resgatados na quinta-feira, 22, no bairro Jangurussu, em Fortaleza, após uma denúncia anônima. A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE), com a atuação de policiais da 2ª Companhia do 16º Batalhão, além da mobilização de protetores independentes.
Em nota, a PMCE informou que, inicialmente, a composição recebeu o acionamento, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), para uma ocorrência de maus tratos. Ao chegarem no local, os policiais perceberam que os animais estavam magros e que a responsável não estava presente.
Os animais resgatados foram acolhidos pelo Abrigo da Maria, localizado no bairro Barroso. Ao O POVO, a protetora de animais e dona do abrigo, Maria Bernardo, afirmou que foi avisada poucas horas antes do resgate e que agiu de forma imediata ao tomar conhecimento da situação.
“Sou imediatista quando se trata do sofrimento do animal. Um amigo me passou as imagens e eu pedi para que ele fosse até lá comigo, mas eu estava em atendimento veterinário no abrigo. Ele acabou indo com uma colega e, quando chegaram, a polícia já estava em diligência, mas não tinha feito o resgate”, relatou.
Ainda de acordo com Maria Bernardo, o resgate só foi possível após a confirmação de que os animais teriam um local para acolhimento.
“Segundo o que foi me passado, eles só resgatam se tiver um local para acolher. Então pedi que trouxessem imediatamente para o abrigo”, explicou.
Os militares entraram em contato com um familiar da tutora, que, segundo o informe, entregou os cães para os representantes do abrigo que estavam no local.
Resgate de cinco cães em Fortaleza: 'Não comiam há dias', diz protetora
A protetora descreve a situação crítica na qual os animais chegaram: “Eles não comiam há dias, estão desesperados por comida. Mordem até as mãos da gente procurando alimento”, diz.
O espaço recebeu uma cadela e três filhotes na faixa de cinco meses, além de um filhote recém-nascido. “A mãezinha e a bebê estão debilitadas, não se sustentam em pé. Andam, mas por pouco tempo.”
Atualmente, o Abrigo da Maria acolhe entre 270 e 300 animais, número estimado a partir do consumo diário de ração. “Não conto, tenho medo. Me baseio pela quantidade de ração diária, que varia de 80 a 100 quilos por dia, dependendo da qualidade”, afirma.
Maria Bernardo destaca ainda que o abrigo não recebe apoio de órgãos públicos e se mantém exclusivamente por meio de doações feitas pelas redes sociais. Ela relembra dificuldades financeiras enfrentadas anteriormente: “Na época, perdi mais de 20 animais que faziam quimioterapia e ainda fiquei devendo clínicas e banco”, lamenta. (Colaborou Penélope Menezes)
Ajude com doações ao abrigo da Maria, no bairro Barroso
- Telefone / WhatsApp: (85) 9850 39579
- Pix: 85991938069
Resgate de cinco cães em Fortaleza: veja na íntegra nota da PMCE
Confira a nota enviada pela Polícia Militar do Ceará sobre o caso:
A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que policiais da 2ª Companhia do 16º Batalhão resgataram cinco cães. O fato aconteceu na quinta-feira (22), em um condomínio habitacional localizado na Rua Assum Preto, no bairro Jangurussu, em Fortaleza.
Inicialmente, a composição recebeu o acionamento, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), para uma ocorrência de maus tratos. No local indicado, os policiais viram que os animais estavam magros e a responsável não estava no local.
Em seguida, os militares conversaram com um familiar da tutora, que entregou, voluntariamente, os cães para representantes do abrigo da Maria, que estavam no local.
Com apoio da equipe, os cinco cães foram levados ao abrigo, no bairro Barroso, onde permaneceram sob cuidados adequados.