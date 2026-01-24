Cinco cães vítimas de maus-tratos são resgatados no Jangurussu

Os animais foram encontrados em situação de abandono no Jangurussu nesta sexta-feira, 23 / Crédito: Maria Claro Bernardo

Resumo Cinco cães foram resgatados em Fortaleza após denúncia de maus-tratos e abandono.



A ação contou com apoio da Polícia Militar e protetores independentes.



Os animais estavam magros e a responsável não estava no local.



Os cães foram entregues voluntariamente por um familiar da tutora a representantes do Abrigo da Maria.



O Abrigo da Maria, que não recebe apoio público, acolhe entre 270 e 300 animais. Cinco cães em situação de maus-tratos e abandono foram resgatados na quinta-feira, 22, no bairro Jangurussu, em Fortaleza, após uma denúncia anônima. A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE), com a atuação de policiais da 2ª Companhia do 16º Batalhão, além da mobilização de protetores independentes.

Em nota, a PMCE informou que, inicialmente, a composição recebeu o acionamento, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), para uma ocorrência de maus tratos. Ao chegarem no local, os policiais perceberam que os animais estavam magros e que a responsável não estava presente.

Os animais resgatados foram acolhidos pelo Abrigo da Maria, localizado no bairro Barroso. Ao O POVO, a protetora de animais e dona do abrigo, Maria Bernardo, afirmou que foi avisada poucas horas antes do resgate e que agiu de forma imediata ao tomar conhecimento da situação. “Sou imediatista quando se trata do sofrimento do animal. Um amigo me passou as imagens e eu pedi para que ele fosse até lá comigo, mas eu estava em atendimento veterinário no abrigo. Ele acabou indo com uma colega e, quando chegaram, a polícia já estava em diligência, mas não tinha feito o resgate”, relatou. Ainda de acordo com Maria Bernardo, o resgate só foi possível após a confirmação de que os animais teriam um local para acolhimento.

"Segundo o que foi me passado, eles só resgatam se tiver um local para acolher. Então pedi que trouxessem imediatamente para o abrigo", explicou. Os militares entraram em contato com um familiar da tutora, que, segundo o informe, entregou os cães para os representantes do abrigo que estavam no local.

Resgate de cinco cães em Fortaleza: 'Não comiam há dias', diz protetora

A protetora descreve a situação crítica na qual os animais chegaram: “Eles não comiam há dias, estão desesperados por comida. Mordem até as mãos da gente procurando alimento”, diz. O espaço recebeu uma cadela e três filhotes na faixa de cinco meses, além de um filhote recém-nascido. “A mãezinha e a bebê estão debilitadas, não se sustentam em pé. Andam, mas por pouco tempo.” A dona do abrigo relata que os animais são todos da mesma ninhada Crédito: Maria Claro Bernardo

Atualmente, o Abrigo da Maria acolhe entre 270 e 300 animais, número estimado a partir do consumo diário de ração. “Não conto, tenho medo. Me baseio pela quantidade de ração diária, que varia de 80 a 100 quilos por dia, dependendo da qualidade”, afirma. Maria Bernardo destaca ainda que o abrigo não recebe apoio de órgãos públicos e se mantém exclusivamente por meio de doações feitas pelas redes sociais. Ela relembra dificuldades financeiras enfrentadas anteriormente: “Na época, perdi mais de 20 animais que faziam quimioterapia e ainda fiquei devendo clínicas e banco”, lamenta. (Colaborou Penélope Menezes) Ajude com doações ao abrigo da Maria, no bairro Barroso Telefone / WhatsApp: (85) 9850 39579

(85) 9850 39579 Pix: 85991938069 Resgate de cinco cães em Fortaleza: veja na íntegra nota da PMCE

