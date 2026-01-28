Duplicação da BR-020: Governo do Ceará informa ampliação até Canindé

Duplicação da BR-020: Governo do Ceará informa ampliação até CanindéA informação foi compartilhada pelo governador Elmano de Freitas nessa terça-feira, 27, durante evento no Palácio da Abolição
A duplicação da BR-020 deverá contar com uma ampliação até o município de Canindé, a 106,54 km de Fortaleza. A afirmação foi registrada na terça-feira, 27, pelo governador Elmano de Freitas (PT), durante coletiva de imprensa no Palácio da Abolição relativa a investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES).
Inicialmente, o projeto de extensão seguiria até Caridade, município que faz parte da microrregião de Canindé. De acordo com o chefe do Executivo estadual, o trecho trabalhado já “foi todo recuperado”.
“O trecho da 020 que tem outra parte lá na frente, já no Sertão, nós estamos solicitando ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) que possa fazer o trabalho de recuperação”, declarou Elmano de Freitas.
Duplicação da BR-020: Projeto segue em elaboração
O projeto segue em elaboração pela Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará (SOP-CE) em conformidade com as regras do Dnit, afirma o governador.
Em nota, a SOP-CE informou que os projetos que atendem as obras de duplicação das rodovias BR-020 e BR-222, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), estão em fase de conclusão, assim como a estimativa dos valores a serem investidos.
"O lançamento dos editais de licitação ocorrerá ainda este semestre, porém os trechos contemplados serão divididos por lotes, que estão em definição", completa o informe.
Sobre a duplicação da BR-222, o governador informou ainda que deve receber do Governo Federal o projeto executivo, antes que possa dar início ao processo licitatório.
“A licitação da BR-222 eu quero fazer imediatamente, se o ministério me entregar o projeto. O da BR-020 nós temos aí algumas semanas para a conclusão do projeto, que ainda precisará ser aprovado”, afirma Elmano de Freitas.