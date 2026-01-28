Duplicação da BR-020: Governo do Ceará informa ampliação até Canindé

A duplicação da BR-020 terá uma ampliação até o município de Canindé, afirma governador / Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

A duplicação da BR-020 deverá contar com uma ampliação até o município de Canindé, a 106,54 km de Fortaleza. A afirmação foi registrada na terça-feira, 27, pelo governador Elmano de Freitas (PT), durante coletiva de imprensa no Palácio da Abolição relativa a investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES). Inicialmente, o projeto de extensão seguiria até Caridade, município que faz parte da microrregião de Canindé. De acordo com o chefe do Executivo estadual, o trecho trabalhado já “foi todo recuperado”.

“O trecho da 020 que tem outra parte lá na frente, já no Sertão, nós estamos solicitando ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) que possa fazer o trabalho de recuperação”, declarou Elmano de Freitas.

Duplicação da BR-020: Projeto segue em elaboração O projeto segue em elaboração pela Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará (SOP-CE) em conformidade com as regras do Dnit, afirma o governador. Em nota, a SOP-CE informou que os projetos que atendem as obras de duplicação das rodovias BR-020 e BR-222, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), estão em fase de conclusão, assim como a estimativa dos valores a serem investidos.