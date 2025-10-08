Vítimas de 16 e 19 anos foram amarradas e executadas a mando de facção criminosa em Fortaleza

Vítimas de 16 e 19 anos foram amarradas e executadas a mando de facção criminosa em FortalezaCorpos foram encontrados no bairro Siqueira, em Fortaleza, no sábado, 4. O POVO apurou que as duas vítimas teriam sido decretadas por uma facção criminosa predominante no bairro onde residiam
Dois jovens, de 16 e de 19 anos, foram encontrados amarrados e mortos no bairro Siqueira, em Fortaleza, no sábado, 4.
O POVO apurou que as duas vítimas teriam sido decretadas por uma facção criminosa predominante no bairro onde residiam.
O adolescente, que teria feito 16 anos há dois meses, seria morador de outro bairro, mas durante os fins de semana frequentava a casa de parentes no Siqueira. O POVO opta por não identificar as vítimas por questões de segurança.
Ainda conforme aupração do O POVO, alvo principal do ataque seria o outro jovem, de 19 anos.
Os dois foram amarrados, mortos a tiros e abandonados em via pública no bairro Siqueira. O adolescente foi sepultado nesta terça-feira, 7. Já a outra vítima estaria aguardando trâmites relacionados ao velório e sepultamento.
O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e o órgão informou que o jovem de 19 anos respondia na Justiça a um crime de tráfico de drogas.
O caso é investigado pela 2ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).