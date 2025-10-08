Vítimas de 16 e 19 anos foram amarradas e executadas a mando de facção criminosa em Fortaleza

Corpos foram encontrados no bairro Siqueira, em Fortaleza, no sábado, 4. O POVO apurou que as duas vítimas teriam sido decretadas por uma facção criminosa predominante no bairro onde residiam

Dois jovens, de 16 e de 19 anos, foram encontrados amarrados e mortos no bairro Siqueira , em Fortaleza , no sábado, 4.

O adolescente, que teria feito 16 anos há dois meses, seria morador de outro bairro, mas durante os fins de semana frequentava a casa de parentes no Siqueira. O POVO opta por não identificar as vítimas por questões de segurança.

Ainda conforme aupração do O POVO, alvo principal do ataque seria o outro jovem, de 19 anos.

Os dois foram amarrados, mortos a tiros e abandonados em via pública no bairro Siqueira. O adolescente foi sepultado nesta terça-feira, 7. Já a outra vítima estaria aguardando trâmites relacionados ao velório e sepultamento.

O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e o órgão informou que o jovem de 19 anos respondia na Justiça a um crime de tráfico de drogas.