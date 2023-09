Em três dias, quatro pessoas são assassinadas em Itarema

Quatro armas foram apreendidas em ocorrência em que quatro suspeitos foram capturados em Itarema Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Itarema, município do Litoral Norte do Estado, tem registrado uma onda de violência nos últimos dias. De quinta-feira, 7, a sábado, 9, foram quatro homicídios a bala registrados. As mortes aconteceram no contexto do conflito entre facções criminosas, apontam investigações. Pelo menos cinco pessoas já foram presas suspeitas de envolvimento no conflito.

O primeiro crime dessa sequência foi registrado na manhã de quinta-feira, 7, na localidade de Torrões, na Zona Rural de Itarema. A vítima foi identificada como Linhares Barbosa de Souza, de 31 anos. Até a publicação desta matéria nenhum suspeito do crime havia sido preso.

Na noite de sexta-feira, 8, também em Torrões, a vítima foi Manoel Antônio Alves Filho, de 22 anos. Também não houve suspeitos presos até aqui pelo crime. Na mesma noite, mas no bairro Lagoa Seca, foi executado a tiros José Gilberto de Sena, de 36 anos.



Os adultos foram identificados como Lucas Vieira Monteiro, de 27 anos, Francisco Alisson Nascimento de Souza, de 26 anos, e Francisco Herisson Rodrigues Castro, de 23 anos. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), os PMs efetuaram as prisões após receberem informes sobre um grupo criminoso que estaria envolvido nos recentes homicídios praticados na região. Ao chegarem ao local, as equipes da Força Tática do 11º Batalhão e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) viram um homem em frente a uma residência com uma arma em punho.



Ao avistar as composições, ele correu para dentro da casa e foi perseguido pelos policiais, que efetuaram a prisão dele e dos demais presentes na residência. Submetidos à audiência de custódia, o trio teve a prisão preventiva decretada.

“Também identifico haver perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, pois há robustos indícios da gravidade em concreto dos ilícitos perpetrados, considerando a forma com que foram alegadamente cometidos, ou seja, no contexto dos últimos homicídios praticados em decorrência da guerra das facções ocorrida na cidade de Itarema”, afirmou na decisão o juiz Airton Jorge de Sá Filho.

Estatísticas de violência em Itarema De janeiro até julho, cinco homicídios haviam sido registrados em Itarema. Em agosto, até o dia 20, mais recente atualização disponibilizada pela SSPDS, haviam sido mais dois crimes.