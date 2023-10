Cufa inaugura sede no Poço da Draga com presença do ministro Silvio Almeida

Evento de inauguração da nova sede da Cufa começou na manhã deste domingo, 29, com a presença de autoridades. Programação segue com shows gratuitos

O documento indica o direcionamento de recursos para ações conjuntas de qualificação, formação e capacitação nas áreas de Liderança, Empregabilidade, Educação Financeira e Acesso à Tecnologia . De acordo com informações divulgadas pela Universidade, cerca de R$ 1 milhão será dividido entre atividades no Poço da Draga e no bairro Barroso.

A inauguração da nova sede da Central Única das Favelas (Cufa) movimentou a região da comunidade do Poço da Draga, localizada na Praia de Iracema, neste domingo, 29. Situado na rua Guilherme Blunh, o equipamento iniciou a programação com solenidade realizada pela manhã e segue com ações culturais até o fim da noite.

Para o presidente do Conselho Nacional da Cufa, Preto Zezé, a parceria entre as instituições e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania é uma ponte para possibilidades de fortalecer o trabalho que já é realizado em outras comunidades do País. "Nós vamos trabalhar, a partir da articulação com os empreendedores locais, com a juventude e, principalmente, com as mulheres. Para possibilitar que as pessoas conheçam uma série de talentos importantes que existem nesse território que muitas vezes é invisibilizado", argumentou.

"O que nós queremos fazer agora é organizar a vida comunitária , permitir que as pessoas possam continuar existindo, reproduzindo as suas condições de vida dentro de um parâmetro de dignidade", reforçou.

"As ações ainda estão por ser definidas, mas o que se estabeleceu hoje foi essa parceria, a transferência de recursos e a formulação de um plano", detalhou o ministro. Em discurso, ele destacou a necessidade da organização política dentro das comunidades e da parceria com instituições públicas de ensino.

Coordenador da Cufa Poço da Draga, Felipe Sousa informa que o equipamento é dividido em dois espaços. O primeiro funciona mais no âmbito administrativo , com áreas de reunião e salas para podcasts, enquanto o segundo é elaborado para receber ações formativas , como aulas e capacitações.

A programação continua ao longo da noite deste domingo, 29, com shows gratuitos . Entre as atrações, estão Teresa Cristina e Júnior Panthera, DJ Bugzinha e MV Bill.

O evento também contou com a presença do rapper e ativista MV Bill , fundador da Cufa; do presidente da Cufa Ceará , Wilton dos Santos (Piqueno); e do coordenador da Cufa Poço da Draga , Felipe Sousa, além de autoridades estaduais e municipais.

As atividades começam na segunda-feira, 30, com aulas de zumba e seguem neste ano com um curso do programa Primeiro Passo, ainda sem data definida. "Vamos idealizando projetos até o fim do ano, 2024 vem com muita novidade", confirma.

Segundo Wilton dos Santos, o Piqueno, a nova sede terá forte atuação na cultura e diálogo constante com a Praia de Iracema. "A gente constrói um leque de ações a partir do que a favela deseja. A favela tem que sair da ideia do público alvo para ser protagonista da história que quer construir", ressalta o presidente estadual da organização.

Sede do Poço da Draga terá foco no empreendedorismo

Moradora do Poço há mais de vinte anos, a empreendedora Paula Patrícia Araújo começou a participar das ações da Cufa durante os picos da pandemia de covid-19 em 2020. Agora, ela está à frente das atividades voltadas aos empreendedores na nova sede.