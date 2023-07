Seis homens são presos suspeitos de estuprar crianças de 3 a 13 anos em Itarema

Seis homens foram presos nessa terça-feira, 4 de julho, suspeitos de estupro de vulnerável contra crianças entre três e 13 anos de idade, no município de Itarema, no Litoral Norte, a 210 km de Fortaleza.

Apenas um dos suspeitos não tinha vínculo com a criança. Entre os demais estavam dois padastros, um tio, um professor e um cônjuge das respectivas vítimas. No caso do cônjuge, a vítima era abusada após ser dopada pelo homem.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, eles teriam se utilizado dessa proximidade para cometer os crimes. De acordo com apuração da Polícia Civil, uma das vítimas, à época com 12 anos, teria ainda engravidado do suspeito.

Os casos eram investigados pela Delegacia Municipal de Itarema, com apoio da Delegacia Regional de Acaraú e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte. O nome dos suspeitos não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas.

Nesta terça-feira, a ofensiva da Polícia Civil cumpriu seis mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão. Os homens foram capturados e conduzidos à unidade da Polícia Civil em Itarema, onde foram interrogados e colocados a disposição da Justiça.

Na ocasião, um dos homens também teve um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) lavrado em seu desfavor por posse de drogas para consumo pessoal.